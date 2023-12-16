МЭА о росте мирового спроса на энергию до 2050 г.

Прогноз Международного энергетического агентства на 2050 год указывает на значительный рост спроса на электроэнергию, который почти утроится в сценарии с нулевыми выбросами.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал Кит Эверхарт, аналитик Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA) во время семинара для журналистов в турецком городе Мерсин.

Эверхарт отметил, что акцент делается на продлении срока службы ядерной энергетики как наиболее экономически эффективной низкоуглеродной технологии.

"Переход к чистым нулевым выбросам требует существенного, девятикратного увеличения чистой энергии к 2030 году по сравнению с сегодняшним уровнем, однако это приводит к уязвимости, особенно с точки зрения капитальных затрат, что особенно влияет на развивающиеся экономики", - сказал он.

Аналитик добавил, что несмотря на эти проблемы, переходный период предусматривает снижение выбросов, особенно в странах с развитой экономикой, в первую очередь благодаря солнечным, ветровым и гидроэлектростанциям, а также развитию атомного потенциала.

Более того, Эверхарт подчеркнул, что важность продления срока эксплуатации атомных электростанций остается актуальной на протяжении всего этого перехода.

Отметим, что с 13 по 15 декабря в Мерсине прошел семинар для журналистов, посвященный техническим и экономическим аспектам различных типов чистых источников энергии, а также тому, как они могут взаимодействовать в будущих низкоуглеродных энергетических системах.

Семинар организован британским New Nuclear Watch Institute в сотрудничестве с Ассоциацией атомной промышленности Турции, а также турецкой компанией Sustainable Enerji Projeler.

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