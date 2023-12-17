Индия продолжит покупать российские алмазы

Индийские компании, занимающиеся огранкой алмазов и производством ювелирных изделий, продолжают и будут продолжать работу с российскими сырыми алмазами. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС высокопоставленный сотрудник одной из ювелирных компаний из индийского города Сурат на условиях анонимности, передает Day.Az.

"Мы не переставали работать с российским алмазным сырьем, несмотря на введенные ограничения, хотя объемы закупок действительно снизились", - сказал источник.

"Нужно иметь в виду, что, несмотря на все ограничительные меры, невозможно, да и не нужно проверять все камни, которые поступают на рынок", - отметил источник. Он указал, что в основном на рынок поступают алмазы небольшого веса. Как правило, они идут на производство колец, которые остаются основным ювелирным изделием с алмазами в мире. "На кольца идет большинство ювелирных алмазов, на них приходится основная часть рынка - больше чем на производство серег, браслетов, кулонов, ожерелий вместе взятых. Но кольца с большими бриллиантами приобретают не так часто, большая часть рынка - это кольца с небольшими камнями. Все сырье для них просто невозможно проверить", - считает собеседник агентства. Он уверен, что изделия с камнями небольшого веса из РФ останутся на рынке.

По словам собеседника агентства, главный центр обработки камней в Индии - Сурат - получает алмазное сырье из Африки, самой Индии и РФ. Ограненные камни в основном направляются клиентам в США, КНР (включая Гонконг), в государства Персидского залива, Сингапур, а также некоторое количество - в ЕС. "Мы полагаем, что далеко не везде будут тщательно проверять происхождение готовых бриллиантов", - отмечает источник.

Он отметил, что в Сурате, центре алмазообрабатывающей промышленности Индии, до введения санкций на долю российских алмазов приходилось 30% до 35%. Он затруднился сказать, какую в настоящее время долю российские алмазы занимают на столах огранщиков в Сурате, но указал, что без алмазного сырья из России трудно представить эту важнейшую индийскую отрасль.

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