Стоимость азербайджанской нефти возросла

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 18 декабря повысилась на 1,88 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 83,26 доллара за баррель, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,78 доллара (до 81,7 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась на 1,8 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 61,41 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 18 декабря повысилась на 2,09 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 79,18 доллара за баррель.

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