Франция и Германия загнали экономику ЕС в кризис

Экономические локомотивы ЕС - Германия и Франция - загнали еврозону в рецессию, спад продлится минимум до середины 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, такой сценарий прогнозируют международные институты.

Агентство напомнило, что в четвертом квартале 2022 года и в первом квартале 2023 года ВВП Евросоюза снизился на 0,1%, и тем самым вошел в техническую рецессию. Во втором квартале 2023 года имел место околонулевой плюс, в третьем - минус 0,1% к предыдущему и плюс 0,1% год к году.

Отмечается, что в рецессию еврозону загнали в первую очередь "экономические локомотивы" - Германия и Франция. Так, во втором квартале ВВП Германии показал минус 0,2% в годовом выражении, в третьем - 0,1, Франции " плюс 0,5% и минус 0,1% соответственно.

Среди основных негативных факторов отмечают дорогие энергоносители, спад промпроизводства, высокую инфляцию, слабую потребительскую активность, невнятную денежно-кредитную политику ЕЦБ.

Еврокомиссия ждет восстановления экономики в 2024 году, этому должно способствовать увеличение потребления "на фоне стабильного рынка труда, устойчивого роста заработной платы и продолжающегося снижения инфляции", отмечает агентство и добавляет, что, по мнению аналитиков, это маловероятно. Так, согласно декабрьскому комментарию Fitch Ratings, снижение уровня мировой торговли бьет по экспорту еврозоны, в то время как ужесточение кредитной политики оказывает давление на инвестиции, поскольку банковское кредитование компаний сокращается, поэтому восстановление будет неглубоким.

В Deutche Bank считают, что по итогам следующего года ВВП Евросоюза может вырасти лишь на 0,2%. По мнению главного экономиста Deutsche Bank по Европе Марка Уолла, все застопорилось с третьего квартала 2022 года и не изменится до середины 2024 года.

"Это два года почти нулевого роста", - сказал он и добавил, что надеяться на "скромное улучшение" можно лишь во втором полугодии, но с учетом геополитической ситуации в мире риск, что спад обернется глубокой рецессией, достаточно высок.

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