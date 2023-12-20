ЕБРР увеличит свой капитал для наращивания помощи Украине

Для увеличения возможностей финансовой помощи Украине Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличит уставной капитал на €4 млрд и выделит Украине дополнительные кредиты на €3 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает британское издание Financial Times.

"Увеличение нашего капитала, широко поддерживаемое нашими акционерами, является признаком того, что эта поддержка [Украины] не поколеблется", - сказала президент банка Одиль Рено-Бассо.

В результате объемы дополнительной финансовой помощи Украине со стороны ЕБРР планируется довести до €3 млрд.

FT указывает, что с начала СВО в феврале 2022 года ЕБРР уже выделил Киеву кредиты на сумму в €3,7 млрд. Большая часть из них шла по статье "экстренное финансирование" для поддержки критической инфраструктуры, включая энергетику и сети.

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