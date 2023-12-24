Страны ЕС договорились о продлении действия потолка цен на газ

Министры энергетики стран ЕС договорились о продлении ограничения цен на газ на год. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

По его информации, главы ведомств достигли политического соглашения о пролонгации действия потолка цен на газ до 31 декабря 2024 года.

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