https://news.day.az/economy/1623418.html Страны ЕС договорились о продлении действия потолка цен на газ
Страны ЕС договорились о продлении действия потолка цен на газ
Министры энергетики стран ЕС договорились о продлении ограничения цен на газ на год. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.
По его информации, главы ведомств достигли политического соглашения о пролонгации действия потолка цен на газ до 31 декабря 2024 года.
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