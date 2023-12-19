Газовые запасы Азербайджана помогут глобальному энергетическому переходу

После победы в борьбе за право на проведение саммита ООН по изменению климата в Баку в следующем году газовые запасы страны помогут глобальному энергетическому переходу.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в статье агентства Reuters.

"Азербайджан также является страной-экспортером газа, а газ - если сравнивать его с некоторыми другими источниками энергии - является гораздо более чистым видом энергии, - сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на встрече с журналистами. - Азербайджан обладает достаточно серьезным газовым потенциалом"

Согласно статистическому обзору мировой энергетики, подготовленному компанией BP в 2021 году, запасы природного газа в стране оцениваются в 2,5 триллиона кубометров. Хотя выбросы в атмосферу при сжигании природного газа ниже, чем при сжигании угля или нефти, они все равно намного выше, чем у "зеленых" источников энергии.

Принятое в этом месяце на саммите COP28 в ОАЭ решение о проведении COP29 в Баку разрешило многомесячный геополитический тупик, связанный с местом проведения саммита ООН в 2024 году. Заявка Азербайджана получила одобрение почти 200 стран, включая его давнего противника - Армению.

"Я рад, что мы нашли выход из сложившейся ситуации", - сказал Гаджиев. - Теперь мы можем объединить действия по защите климата с мирной повесткой дня".

Однако сторонники борьбы с изменением климата высказывают опасения по поводу повторного проведения саммита ООН в нефтедобывающей стране.

Отвечая на такую критику, Гаджиев сказал, что страны-экспортеры нефти должны подавать пример и что проведение саммита является преимуществом, а не парадоксом. Он добавил, что страна, которая является членом ОПЕК+, поддерживает "переходный подход" к отказу от ископаемого топлива, а не немедленный отказ от него.

"Когда мы прекратим (бурение)? У меня нет четкого ответа на этот вопрос", - сказал Гаджиев, отметив, что страна должна выполнять условия постоянных контрактов с деловыми партнерами. BP - крупнейший иностранный инвестор Азербайджана.

По словам Гаджиева, ископаемое топливо по-прежнему необходимо не только в энергетических целях, но и для производства пластмасс, которые также являются предметом международного договора, находящегося на стадии переговоров, который может ограничить их использование.

"Мы должны быть реалистами и иметь более широкое видение в отношении ископаемого топлива", - сказал он.

Гаджиев также отметил новые инвестиции страны в "зеленую" энергетику, включая ветряную и солнечную, и усилия по строительству электрического кабеля под Черным морем для передачи "зеленой" азербайджанской энергии с планируемых каспийских ветряных электростанций в Европу.

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