Из Азербайджана в Россию отправлено 36 тонн яиц

Начато выполнение достигнутого соглашения по экспорту яиц из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию. 19 декабря в Россию через пункт пропуска "Яраг-Газмалар" из Азербайджана была отправлена первая партия яиц в объеме 36 тонн (612 тысяч штук).

Об этом в среду Day.Az сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА).

Решение о поставках яиц из Азербайджана на российские рынки было принято в ноябре этого года по итогам переговоров между председателем Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгаром Тахмазли и главы Россельхознадзора Сергея Данкверта во время его визита в Азербайджан.

Отметим, что достигнутое между АПБА и Россельхознадзором соглашение об экспорте из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию продукции птицеводства (в основном яиц) связано с тем, что система контроля безопасности пищевых продуктов на уровне промышленного птицеводства в Азербайджане уже соответствует международным стандартам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!