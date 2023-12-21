Министр торговли Турции посетил азербайджанский офис MÜSIAD

Министр торговли Турции Омер Болат, находящийся с визитом в Азербайджане, посетил азербайджанский офис MÜSIAD, передает Day.Az со ссылкой на YeniŞafak.

Во встрече принял участие председатель совета директоров MÜSIAD Азербайджан Рашад Джабирли, чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

В ходе встречи Рашад Джабирли, предоставивший информацию о деятельности MÜSIAD Азербайджан, сообщил, что одной из основных задач учреждения является увеличение объемов взаимной торговли и инвестиций между двумя братскими странами.

В то же время председатель проинформировал министра о важных мероприятиях, проводимых в стране MÜSIAD Азербайджан.

Болат высоко оценил деятельность MÜSIAD в Азербайджане и отметил, что учреждение играет важную роль в укреплении торговых отношений между двумя странами.

Он подчеркнул, что азербайджано-турецкие отношения развиваются на высоком уровне во всех сферах в результате успешной политики президентов двух стран.

Следует отметить, что MÜSIAD насчитывает более 12 000 членов в 164 местах в 81 стране и 83 филиалах в Турции. В этом году MÜSIAD отметил свое 33-летие.

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