Турецкий министр подчеркивает ключевую роль Баку в Среднем коридоре

Баку является одной из важнейших участков Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр торговли Турции Омер Болат в ходе церемонии открытия азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

"С открытием Зангезурского коридора, дорожное сообщение между нашей страной и Азербайджаном будет обеспечиваться бесперебойно через Нахчыван. Обеспечение свободных перевозок между нашими странами послужит катализатором развития наших торгово-экономических отношений. Баку является одной из важнейших участков Среднего коридора. Мы стремимся обеспечить безбарьерное, устойчивое и конкурентоспособное транспортное сообщение из Стамбула в Баку. Мы готовы предоставить всякую поддержку для достижения этой цели", - отметил министр.

По его словам, Нахчыван является важным регионом для Турции.

"Мы желаем развития торговли и экономики Нахчывана", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума пройдут панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

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