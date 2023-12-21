Турция рассчитывает на реализацию проекта Карс-Нахчыван в обозримом будущем

Турция рассчитывает на реализацию проекта строительства железной дороги Карс-Нахчыван в течение следующих 5 лет.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра торговли Турецкой Республики Озгюр Волкан Агар в ходе панельного выступления в рамках азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!