https://news.day.az/economy/1623904.html Турция рассчитывает на реализацию проекта Карс-Нахчыван в обозримом будущем
Турция рассчитывает на реализацию проекта Карс-Нахчыван в обозримом будущем
Турция рассчитывает на реализацию проекта строительства железной дороги Карс-Нахчыван в течение следующих 5 лет.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра торговли Турецкой Республики Озгюр Волкан Агар в ходе панельного выступления в рамках азербайджано-турецкого инвестиционного форума.
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