Микаил Джаббаров о перспективных направления сотрудничества с Турцией

Выступив на инвестиционном азербайджано-турецком форуме, министр экономики Азербайджана назвал четыре направления сотрудничества, которые имеют большие перспективы в развитии связей с Турцией.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, Микаил Джаббаров отметил, что первая сфера касается капвложений.

"Наш платежный баланс в профиците. У нас накоплены большие валютные резервы. То есть у нас есть капитал для новых проектов, и мы можем создавать СП с турецкими партнерами, а также осуществлять и другие формы сотрудничества для экономического развития обоих государств", - отметил он.

По его словам, тарифная и фискальная политика в Азербайджане содействует этому.

Упомянув, что Азербайджан имеет масштабные энергетические проекты, в том числе и с турецкими компаниями, министр подчеркнул, что главная цель правительства на данном этапе - диверсификация экономики.

"В этом плане важны сектор технологий, сектор транспорта и развитие экономических зон. Так, Азербайджан заинтересован в развитии Алятской СЭЗ, ведь она имеет выгодное географическое положение и представляет интерес для компаний РФ, стран Центральной Азии и может быть интересна турецким компаниям. Если это соответствует вашим средне- и долгосрочным планам, то обратите внимание и на наши индустриальные парки и другие экономические зоны. В них мы применяем налоговые и таможенные льготы. Имеется необходимая инфраструктура", - сказал министр, обращаясь к представителям турецкого бизнеса.

Он подчеркнул, что географическое положение Азербайджана позволяет транспортировать грузы по коридорам Север-Юг, Запад-Восток, а также то, что для их масштабного развития важны и интерконнекторы через Турцию с выходом в открытое море.

"В транспортных проектах есть ряд привлекательных инвестиционных возможностей, и мы рекомендуем их оценить", - отметил Джаббаров.

Он также упомянул, что Турция имеет богатый опыт в сфере строительства, и это очень важно с учетом намеченных работ на освобожденных территориях, куда идут основные капитальные вложения Азербайджана.

"Мы предлагаем формат государственно-частного партнерства для инвестирования в развитие Карабаха и Восточного Зангезура", - добавил министр.

По его словам, в Азербайджане привлекательная бизнес-среда, и после пандемии в экономике наблюдается рост.

"Ежегодно мы создаем в среднем 70 000 рабочих мест. Причем эта статистика только по частному сектору. Этот показатель означает, что число людей, выходящих на рынок труда, превышает число пенсионеров. Это позитивный признак. Важная сфера - трансферт технологий, ноу-хау, и здесь есть большие возможности", - сказал министр.

Он пожелал успехов форуму и подчеркнул, что любые вопросы бизнесменов могут решаться Azpromo.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума проходят панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

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