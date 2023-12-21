TuranSez - крупный проект, включающий в себя совместные экономические инициативы государств тюркского мира - Омар Болат
TuranSez - это крупный проект, который включает в себя совместные экономические инициативы государств тюркского мира.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал TurkicWorld министр торговли Турции Омар Болат.
"Организация тюркских государств динамично развивается с 2009 года. Сюда вошла даже Венгрия, которая является членом Европейского союза. На саммите в Астане, состоявшемся 3 ноября 2023 года, также принял участие президент Реджеп Тайип Эрдоган. Через неделю после саммита в Астане состоялся саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте. Промышленная зона TuranSez в Казахстане - это значительная инвестиция, крупный проект, который включает в себя совместные экономические инициативы государств тюркского мира. Мы упорно работаем над этим проектом", - отметил Омар Болат.
Министр подчеркнул, что экономические и инвестиционные связи между государствами тюркского мира с каждым годом расширяются, даже в период пандемии спада не наблюдалось.
"Тенденция роста продолжается в этом году, как и в прошлом, принося расширенные торговые отношения, инвестиции и совместные крупные проекты. Мы верим, что будущее будет принадлежать тюркскому миру", - добавил он.
Отметим, что сегодня министр торговли Турции Омар Болат принимает участие в азербайджано-турецком инвестиционном форуме. В то же время в форуме принимают участие многие государственные чиновники, руководители крупных и средних компаний из обеих стран.
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