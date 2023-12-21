В Алятской СЭЗ предпочтение отдается компаниям, которые производят экспортоориентированную продукцию

Развитие свободной экономической зоны (СЭЗ) "Алят" имеет две основные цели - содействовать развитию экономики через привлечение инвестиций и содействовать развитию самих компаний, которые могут работать в этой зоне на льготных условиях.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своем выступлении на азербайджано-турецком инвестиционном форуме сказал глава правления уполномоченного органа зоны Валех Алескеров.

"Мы создаем благоприятные условия для успешного создания и роста компаний близ Бакинского международного моского торгового порта. Мы с особой радостью готовы видеть в Алятской СЭЗ предпринимателей из Турции, особенно компании, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимостью", - заявил В.Алескеров.

Он подчеркнул, что предпочтение отдается компаниям, которые производят экспортоориентированную продукцию и функционируют в соответствии с мировыми стандартами.

В.Алескеров также упомянул, что территория Алятской СЭЗ имеет три зоны - 206 гектаров, 433 гектара и 211 гектаров с развитой инфраструктурой.

"Мы наметили создать в этой зоне аэропорт с грузовым терминалом, что наряду с морскими перевозками позволит решать все логистические вопросы", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума проходят панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

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