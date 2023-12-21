Микаил Джаббаров раскрыл объем реализованной продукции Сумгайытского химико-промышленного парка за 12 лет

За 12 лет со дня создания Сумгайытского химико-промышленного парка - первого индустриального парка Азербайджана, реализовано его продукции на общую сумму 9,5 миллиарда манатов и создано более 6600 постоянных рабочих мест.

Как передает в четверг Day.Az, об этом в соцсети X сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. Он также упомянул эту памятную дату в ходе азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

Отметим, что в работу Сумгайытского химико-промышленного парка до сегодняшнего дня инвестировано около 5,8 миллиарда манатов.

В этом промпарке работают 31 субъект хозяйствования с общим объемом инвестиций более 3,27 миллиарда долларов США.

По данным на начало 2023 года, статус резидента в индустриальных зонах в стране получили 108 субъектов предпринимательства, 60 из них уже активно работают.

Предприниматели вложили в индустриальные зоны более 6,4 миллиарда манатов, создано более 10,1 тысяч постоянных рабочих мест.

На следующем этапе действующих проектов в индустриальные зоны будет инвестировано более 450 миллионов манатов и будет создано более 4500 новых рабочих мест. В прошлом году в индустриальных зонах было произведено продукции на более чем 7,17 миллиарда манатов, из которых 2,3 миллиарда манатов (около 32,7 процента) было экспортировано.

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