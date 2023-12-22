Атаки хуситов отрицательно повлияли на нефтяной сектор

Мировые перевозчики сырой нефти и топлива столкнулись с резким ростом затрат на бронирование для некоторых танкеров, меняющих маршруты из-за нападений хуситов в Красном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что танкеры предпочитают делать большой крюк, но идти через более безопасные акватории, нежели Суэцкий канал. Менее загруженным также стал Панамский канал из-за падения уровня воды.

По данным аналитиков агентства, резко выросла стоимость фрахтования так называемых Suezmax, крупнейших нефтяных танкеров, которые могут проходить через Суэцкий канал. При полной загрузке они могут перевозить 1 млн баррелей нефти и часто используются для транспортировки сырой нефти из РФ или Средиземного моря в Азию или с Ближнего Востока в Европу.

Отмечается, что также подорожала доставка нефти танкерами меньшего тоннажа. По данным источника Bloomberg, танкеры LR, иногда называемые Panamaxes, обходят Панамский канал, где рекордно низкий уровень воды способствовал возникновению заторов.

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