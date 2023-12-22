Италия увеличила импорт газа из Азербайджана

Италия увеличила импорт природного газа из Азербайджана в октябре 2023 года до 881,2 миллиона кубометров по сравнению с 800,5 миллиона кубометров в сентябре.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat.

Это представляет собой рост на более чем 10 процентов в месячном исчислении.

За первые десять месяцев 2023 года Италия импортировала из Азербайджана 7,7 миллиарда кубометров газа на общую сумму свыше 4 миллиардов евро.

В октябре стоимость этого импорта составила 364,2 миллиона евро по сравнению с 310,6 миллионами евро в сентябре, что означает рост почти на 17,3 процента.

Отметим, что Азербайджан начал транспортировать газ в Европу по Южному газовому коридору (ЮГК) с 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов США. Ожидается, что капитальные затраты на ЮГК полностью окупятся в течение 8-10 лет.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС договорились увеличить объем поставок газа по ЮГК с нынешних 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.

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