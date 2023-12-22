В Баку прошла презентация по инструменту гибкой технической помощи Азербайджану Всемирного Банка

В Баку прошла презентация по инструменту гибкой технической помощи Азербайджану (AZTAF) Всемирного Банка, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сказала в ходе презентации координатор по программе AZTAF Лейла Тагиева, в рамках программы правительству Азербайджана предоставляется консультативная поддержка.

"AZTAF направлена на усиление управления государственных учреждений и государственного сектора, стимулирование экономических реформ, увеличение социальной инклюзивности и коммуникаций, внесение вклада в процесс эффективного восстановления после COVID-19",- сказала она.

Тагиева отметила, что в рамках AZTAF финансируются девять компонентов технической помощи.

"Программа приведена в соответствие с 5 национальными приоритетами и стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы. Общий бюджет программы составляет 5,25 миллиона евро",- сказала она.

По ее словам, ожидается, что реализация программы продолжится до апреля 2025 года.

"AZTAF реализуется в соответствии с четырьмя приоритетами ЕС: более сильное управление, более сильная экономика, связность и устойчивость, более сильное общество",- добавила Тагиева.

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