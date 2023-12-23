ВВП Британии сократился в третьем квартале

Экономика Великобритании в третьем квартале 2023 года сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего окончательные данные.

Предварительно сообщалось, что объем британского ВВП не изменился. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал сохранение этой оценки.

Оценка за второй квартал также была пересмотрена с понижением: объем ВВП не изменился, тогда как ранее сообщалось о его повышении на 0,2%.

Потребительские расходы в Великобритании в июле-сентябре уменьшились на 0,5%, государственные расходы - выросли на 0,8%, валовые капиталовложения сократились на 1,6%.

Рост в промышленном секторе составил 0,1%, в строительном - 0,4%, при этом в сфере услуг был отмечен спад на 0,2%.

Экспорт уменьшился на 0,6%, импорт - на 1%.

Британский ВВП в третьем квартале увеличился на 0,3% в годовом выражении, как и во втором. Предварительно сообщалось о росте ВВП в июле-сентябре на 0,6% в годовом выражении.

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