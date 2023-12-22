Нефтяные котировки завершают неделю ростом

Нефтяной рынок завершает неделю уверенным ростом из-за проблем с перевозкой энергоресурсов через Красное море из-за нападений хуситов на танкеры, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным Bloomberg, на этой неделе лишь порядка 30 судов, в том числе с нефтью и нефтепродуктами, зашли в Баб-эль-Мандебский пролив - это более чем на 40% ниже среднего значения за предыдущие три недели.

К 15:10 по бакинскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,62 (0,78%), до $80,01 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,73 (0,99%), до $74,62 за баррель.

В четверг цены на нефть опустились на информации о выходе Анголы из ОПЕК, где страна состояла 16 лет.

Однако с начала этой недели Brent выросла в цене на 4,5%, WTI - почти на 4%.

В понедельник торгов на нефтяном рынке не будет из-за Рождества.

"Геополитические риски, связанные с атаками на суда в Красном море, будут поддерживать рынок в ближайшей перспективе", - сказал Financial Times аналитик Maybank Чак Реунгсинпинья. Сдерживающими факторами останутся высокие запасы, а также рост добычи в США, добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!