Инвестиции в человеческий капитал являются лучшим способом создания устойчивых городов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Анар Гулиев, председатель Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре в ходе выступления на мероприятии "Текущие задачи по созданию устойчивых и жизнеспособных городов" в Университете ADA.

Гулиев отметил, что проведение в Баку в 2026 году XIII сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13) говорит о том, что Азербайджан привержен решению подобных глобальных проблем.

"В настоящее время все больше людей переезжает в города. Этот процесс сопровождается изменениями в экологии, ускоренным развитием городов. Все это наносит ущерб окружающей среде. В настоящее время мировая экономика не готова к подобному экологическому стрессу. Одним из лучших способов создания устойчивых городов являются инвестиции в человеческий капитал. В то же время этого нельзя добиться без тесного международного сотрудничества", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!