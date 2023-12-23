Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 22 декабря повысилась на 0,22 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 84,2 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,23 доллара (до 82,4 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась на 0,17 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 61,97 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 22 декабря повысилась на 0,2 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 80,78 доллара за баррель.

Официальный курс на 23 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.

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