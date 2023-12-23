https://news.day.az/economy/1624530.html Открытие Зангезурского коридора поспособствует развитию связей Турции с Европой - Омер Болат
Открытие Зангезурского коридора поспособствует развитию связей Турции с Европой - Омер Болат
Открытие Зангезурского коридора позволит еще больше развить связи Турции с европейскими странами.
Как передает Day.Az, об этом министр торговли Турции Омер Болат заявил в интервью CNN Turk.
Он назвал Азербайджан в числе стран, которые больше других инвестируют в Турцию.
"Есть и другие дружественные страны, участвующие в инвестициях. Однако уходящий год был непростым для мировой экономики", - добавил министр.
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