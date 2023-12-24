Европейский инвестбанк о поддержке Азербайджана в проекте Среднего коридора

Источник: Агентство международной информации Trend

В настоящее время Европейский инвестиционный банк (EIB) оказывает техническую помощь Азербайджану в рамках проекта, поддерживающего развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Как сообщил Trend представитель EIB, в частности, банк оказывает консультативную поддержку по повышению безопасности на железнодорожных переездах вдоль железнодорожного коридора Баку - Беюк Кесик, который является важным звеном в рамках Среднего коридора, передает Day.Az.

"Эта консультативная поддержка поможет ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в анализе, определении приоритетов и определении объема проектных исследований. EIB оказывает эту поддержку в рамках Фонда инвестиций "Восточного партнерства" в развитие связи, который предлагает странам "Восточного партнерства" бесплатную консультативную поддержку и техническую помощь для улучшения транспортных связей", - пояснил источник.

Он добавил, что EIB Global готов рассмотреть возможность финансирования проектов как в государственном, так и в частном секторах, которые соответствуют приоритетам сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Отметим, что EIB сотрудничает с Азербайджаном с 2014 года. Действуя в рамках руководящих принципов "Европейской политики соседства", "Восточного партнерства" и других двусторонних соглашений в рамках ЕС, банк инвестировал в страну более 96 миллионов евро. В партнерстве с местным банком EIB предоставил финансирование на общую сумму 25 миллионов евро для поддержки более 120 предприятий.

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