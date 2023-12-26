Криптокомпании резко увеличили финансирование политиков в США

Криптокомпании резко увеличили взносы американским политикам из-за ухудшения настроений в Вашингтоне в отношении рынка цифровых услуг.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет Financial Times (FT).

По данным издания, компании, в том числе биржа Coinbase, направляют больше денежных средств на избрание законодателей, выступающих за криптовалюту, в надежде повлиять на продвижение законопроектов в конгрессе в преддверии президентских выборов в 2024 году. К ним присоединились венчурные инвесторы, такие как Рональд Конуэй, Фред Уилсон и близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, пишет FT.

Криптокомпании на прошлой неделе вложили $78 млн в проект Fairshake, который позволяет кандидатам, дружественным к криптоиндустрии, брать неограниченное количество денег у корпораций и частных лиц на выборах 2024 года, сообщило издание.

"Мы собираемся сделать все возможное, чтобы деполитизировать криптовалюту, - приводит издание слова топ-менеджера Coinbase Фарьяра Ширзада. - Наше лоббирование, наша работа на низовом уровне, а теперь и Fairshake создадут пространство для общественных дебатов по существу, вместо использования этой индустрии в качестве политического футбольного мяча демагогами, которые не понимают социальных преимуществ технологии".

Как отмечает FT со ссылкой на открытые данные, Coinbase в этом году собиралась потратить только $4 млн на лоббирование законов о крипотовалюте, в то время как Circle с 2021 года потратила всего $760 тыс.

По данным издания, политика США все чаще фомируется криптокритиками, в частности сенатором-демократом Элизабет Уоррен. В октябре 2023 года она и еще порядка ста законодателей направили в Белый дом и Министерство финансов США письмо с призывом пресечь деятельность криптокомпаний после сообщений о том, что цифровые активы сыграли большую роль в сборе средств для боевиков на Ближнем Востоке, пишет FT.

"Цифровые активы создают угрозу национальной безопасности, - сказала Уоррен в недавнем интервью Financial Times. - Речь идет не об одном плохом случае, а о целой системе, которая позволяет передавать деньги без ограничений". По ее мнению, преступников привлекает в криптовалюте то, что она нерегулируемая. "Некоторые представители этой отрасли используют агрессивную рекламу о том, что они не следуют международным правилам, и устанавливают большие вывески с надписью "Отмывайте свои деньги здесь", - добавила она.

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