В Азербайджане установлен дневной лимит валютно-обменных операций для физлиц

Коллегия Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердила "Положение о проведении валютно-обменных операций лицами, имеющими лицензию на валютно-обменную деятельность, и контроле валютно-обменной деятельности".

Как сообщает в понедельник Day.Az, председатель ЦБА Талех Кязимов подписал новое решение по этому поводу.

Согласно принятому решению, операции по обмену валюты будут осуществляться исключительно наличным расчетом и по поручению клиентов. В обменном пункте наличная иностранная валюта будет продаваться клиенту сверх эквивалента в 500 долларов США. При покупке у клиента сверх эквивалента в 10 тысяч долларов США потребуется предоставление документа, удостоверяющего личность.

Дневной лимит операций по обмену валюты с физическим лицом в обменном пункте установлен в размере 20 тысяч манатов и эквивалентной суммы.

Помимо минимальных требований, установленных законом о программах внутреннего контроля по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и борьбе с финансированием терроризма, лица, получившие лицензию на валютно-обменную деятельность и осуществляющие операции на сумму более 20 тысяч манатов или эквивалентную сумму в течение календарного года, должны соблюдать соответствующие внутренние правила и процедуры.

Пункты обмена валюты могут быть организованы в аэровокзальных комплексах аэропортов (зона I группы), крупных торговых центрах, гостиницах, на вокзалах и в портах (зона II группы), а также в виде киосков, отдельных зданий и участков зданий с выходом на улицу (зона III группы).

Перевозка денежных средств от 20 тысяч манатов или эквивалентов до 200 тысяч манатов валютно-обменным пунктом будет осуществляться в сопровождении службы вооруженной охраны. Более безопасная перевозка денежных средств будет осуществляться лицами, предоставляющими услуги по инкассации, с обеспечением вооруженной охраны.

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