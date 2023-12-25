Азербайджан видит в Болгарии важный энергетический и транспортный узел

Азербайджан видит в Болгарии энергетический и транспортный узел на пространстве еврозоны.

Как передает в понедельник Day.Az об этом сказал посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов в интервью для "Euronews Bulgaria".

"Между Болгарией и Азербайджаном много общего, это связано с нашей культурой и традициями. Наши страны являются стратегическими партнерами, дружественные отношения в последние годы развиваются очень быстро и в различных сферах", - отметил посол.

Он особо выделил сотрудничество в сфере энергетики, а также указал на наличие потенциала для развития и в других сферах (транспорт, информационные технологии, сельское хозяйство и туризм).

"Мы всегда поддерживали идею о том, чтобы Болгария была энергетическим и транспортным узлом одновременно. В конце апреля 2023 года в Софии открылся офис SOCAR, которая известна во всем регионе и участвует во многих проектах. Поэтому данный офис является штаб-квартирой не только для Болгарии, но и всего региона", - подчеркнул посол.

Он напомнил, что в апреле 2023 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Софии в числе лидеров ряда европейских стран подписал Меморандум в отношении газового проекта "Кольцо Солидарности" ("Solidarity Ring"), что повышает роль Болгарии как газораспределительного узла.

Напомним, что Болгария с 2021 года получает азербайджанский газ по подписанному в 2013 году 25-летнему контракту с консорциумом "Шахдениз".

В 2023 году Болгария вышла на пик своих контрактных закупок газа с "Шахдениз" - 1 миллиард кубометров в год.

Также текущей осенью SOCAR самостоятельно осуществил поставку свободных объемов газа в Болгарию по просьбе ее правительства.

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