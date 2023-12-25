В Азербайджане продлеваются сроки действия ряда налоговых льгот

Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и другие связанные с ним проекты нормативных правовых актов, подготовленные в целях совершенствования налогового законодательства и администрирования, были приняты Милли Меджлисом (парламент) в третьем чтении.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

Одно из важных изменений в направлении снижения налоговой нагрузки субъектов предпринимательства и стимулирования предпринимательской деятельности связано с продлением срока действия налоговых льгот, срок действия которых истекает в 2024 году. Таким образом, срок применения ряда налоговых льгот, предусмотренных Налоговым кодексом, заканчивается 1 января 2024 года. Учитывая, что льготы, применяемые в отношении производителей сельскохозяйственной продукции, также входят в этот перечень, а также важную роль аграрного сектора в обеспечении продовольственной безопасности и занятости, льготы по этой сфере продлеваются еще на 3 года.

Кроме того, согласно Налоговому кодексу обороты по реализации кормов и кормовых добавок, используемых в животноводческих и птицеводческих хозяйствах, перечень которых утвержден Кабинетом министров, с 1 января 2020 года освобождены от НДС сроком на 4 года. Так, по требованию законодательства освобождение от НДС применялось при реализации утвержденных по перечню кормов и кормовых добавок непосредственно животноводческим и птицеводческим хозяйствам. Согласно новому изменению налогового законодательства, оптовая реализация такой продукции импортерами или производителями такой продукции на любом этапе освобождается от НДС. Таким образом, предполагается расширить сферу применения льготы по НДС.

Помимо этого, по ряду других направлений срок действия льгот продлен еще на три года. Так, в связи с подписанием нового соглашения между "Бакинским городским кольцом" и Группой компаний "Формула 1" о продлении сроков проведения Гран-При Азербайджана, увеличен срок действия льгот по прибыли и НДС в этой сфере. Продлен срок освобождения от НДС на выполнение работ и услуг по договору с учреждением, определяемым соответствующим органом исполнительной власти, за счет средств, выделенных из государственного бюджета для выполнения возложенных на них обязанностей публичными юридическими лицами, созданными от имени государства по утвержденному перечню.

Также в соответствии с законом "О медицинском страховании" увеличены сроки освобождения от НДС оказания медицинских услуг за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования Азербайджана. Кроме того, данную льготу предполагается применить к оказанию медицинских услуг за счет средств фондов, созданных для общественных и социальных целей по утвержденному перечню, в том числе "Фонда возрождения Карабаха", "Фонда Yaşat" и Фонда Гейдара Алиева.

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