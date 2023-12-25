Госслужба о мониторингах для предупреждения необоснованного изменения цен

До наступления Нового года остаются считанные дни. В этот период растет спрос на продукты питания, и некоторые бизнесмены, пользуясь этим, завышают цены на продукты.

В ответ на запрос Trend по этому вопросу в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана сказали, что ведомство регулярно проводит мониторинг потребительского рынка, передает Day.Az.

Было отмечено, что постановлением Кабинета министров №178 утвержден "Перечень товаров (работ, услуг), цены на которые регулируются государством". Цены на товары (работы, услуги), включенные в этот перечень, устанавливаются государством. Цены на другие товары (работы, услуги) свободно устанавливаются хозяйствующими субъектами на основе спроса и предложения в соответствии с рыночными принципами. Согласно закону "О предпринимательской деятельности", предприниматели свободно устанавливают цены на свою продукцию (работы, услуги). Предприниматели предлагают потребителям продукцию по различным ценам, и потребители имеют право свободно выбирать из них товар, цена и потребительские свойства которого более адекватны.

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики проводит регулярные мониторинги потребительского рынка с целью предупреждения необоснованного изменения цен, контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при формировании цен. В случае выявления нарушений требований антимонопольного законодательства принимаются соответствующие меры.

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