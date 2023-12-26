Источник: Агентство международной информации Trend

Внедрение цифровых технологий может стимулировать развитие Среднего коридора.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал первый заместитель министра транспорта Узбекистана Маманбий Омаров.

Цифровая трансформация Среднего коридора

Омаров отметил, что цифровая трансформация в обмене данными и документами на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ) является требованием времени и может дать мощный импульс развитию данного коридора.

"Цифровая трансформация может содействовать автоматизации процессов таможенного оформления, отслеживанию грузов, мониторингу их местоположения и управлению инфраструктурой транспортного маршрута. Это позволит сократить задержки по времени и улучшить общую эффективность грузоперевозок. Важными стимулами внедрения цифрового обмена данными также являются обеспечение безопасных и прозрачных систем отслеживания грузов и легального обмена информацией между участниками данного коридора", - сказал он.

Омаров отметил, что успешным примером введения данной системы может послужить внедрение Узбекистаном и Турцией электронной системы E-PERMIT и электронной книжки E-TIR с такими странами, как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

"Так, 17 ноября 2020 года состоялись первые пилотные автоперевозки между Узбекистаном и Казахстаном с применением электронных гарантий (E-TIR). Позднее аналогичные перевозки были протестированы между Узбекистаном и Таджикистаном, а в марте 2022 года - с Кыргызской Республикой.

Более того, в декабре 2022 года состоялась первая в мире перевозка по системе E-TIR в полном соответствии с 11-м Приложением к Конвенции МДП между Узбекистаном и Азербайджаном. Таким образом, была подтверждена полная готовность Узбекистана к полному и скорейшему внедрению передовых электронных инструментов МДП и переходу к регулярной работе на их основе. 22 августа текущего года подписан Протокол между министерством транспорта Республики Узбекистан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области внедрения информационной системы е-Рermit", - пояснил Омаров.

Он отметил, что переход на электронный обмен данными в целях упрощения автомобильных перевозок особенно важен для стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, поскольку позволяет развивать сухопутные маршруты для улучшения доступа к морским портам и мировым рынкам.

Возможность увеличения пропускной способности Среднего коридора

Омаров отметил, что за последние годы Транскаспийский международный транспортный коридор оказался в центре внимания всего мирового сообщества.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на встрече лидеров "Центральная Азия - Европейский союз" в июне 2023 года в Кыргызстане, подчеркнул важность объединения усилий стран в целях развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности Центральной Азии и Европы, прежде всего, путём формирования Среднего коридора.

Однако, несмотря на это, сохраняются проблемы по срокам доставки, высокой стоимости перевозок, ограниченности пропускной способности маршрута, также имеется глобальная проблема по обмелению Каспия", - пояснил он.

Омаров добавил, что если в 2022 году объем грузоперевозок увеличился более чем в два раза, составив около 1 миллиона тонн, то за 9 месяцев текущего года, к сожалению, показатель снизился на 22%, составив чуть более 500 тыс. тонн.

В качестве мер по устранению вышеназванных проблем, он назвал следующие меры:

- разработка совместного механизма использования потенциала Коридора и организация проведения регулярных встреч представителей транспортных ведомств стран региона и Европейского союза;

- усилия по увеличению пропускной способности инфраструктуры, а также количества морских судов на Каспийском море;

- использование гибкой тарифной политики по всему маршруту;

- усиление работы по проведению дноуглубительных работ в прибрежных портах Каспийского моря;

- ускорение внедрения цифровизации процедур таможенного оформления товаров и товаросопроводительных документов. таких как E-Permit, E-TIR, и E-Transit.

Увеличение пропускной способности Среднего коридора

Говоря о возможности увеличения пропускной способности Среднего коридора, Омаров отметил, что в случае развития дополнительной сухопутной ветки и примыкания к ТМТМ направления "Страны Южной Азии (Индия, Пакистан) - Афганистан - Узбекистан - Казахстан - Азербайджан - Грузия - Турция - ЕС", срок доставки грузов уменьшается в 2-3 раза по сравнению с действующими морскими перевозками в этом направлении из стран Южной Азии до ЕС.

"Соответственно, улучшение транспортной инфраструктуры, оптимизация маршрутов, обеспечение благоприятных условий, в том числе по предоставлению тарифных преференций, внедрение цифровых решений по унификации перевозочного документа и других мероприятий, могут значительно сократить время доставки и долю транспортных расходов в стоимости товаров.

Это, в свою очередь, может стимулировать рост торговли и благоприятно повлиять на экономику стран. Однако для достижения этих целей необходимо активное сотрудничество всех стран, через которые проходят маршруты", - сказал он.

Более того, Омаров подчеркнул, что на сегодня Узбекистан ведет активную политику по формированию дополнительных новых альтернативных коридоров на пересечении двух крупных торговых маршрутов "Север - Юг" и "Запад- Восток".

"Узбекистан активно продвигает инициативу организации грузоперевозок по новому мультимодальному транспортному коридору "Беларусь - Россия - Узбекистан - Афганистан - Пакистан" с выходом к портам Индийского океана.

Предполагается осуществление перевозок смешанными видами транспорта - с железнодорожных станций стран СНГ до Афганистана, далее по территории Афганистана автомобильным транспортом с выходом в Пакистан и портам Индийского океана", - пояснил он.

Омаров отметил, что на сегодня наблюдается большая загруженность главных мировых портов, в связи с чем реальный срок доставки грузов значительно увеличивается.

"Соответственно, имеется огромный потенциал в переориентировании маршрутов с морского вида транспорта на сухопутный - железнодорожный и автомобильный, развивая новые альтернативные мультимодальные сухопутные транспортные коридоры", - сказал он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

Развитие железных дорог "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" и "Узбекистан - Афганистан - Пакистан"

Говоря о других перспективных дорожных проектах, Омаров упомянул, что имеются проекты, которые могли бы стать огромным толчком в развитии транспортной системы Центральной Азии, Кавказа, стран Европы и Азии.

"Яркими примерами реализации таких проектов являются строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также продвигаемый Узбекистаном проект строительства железнодорожной линии Пакистан-Афганистан-Узбекистан. Анализ потенциала данного коридора показывает, что железнодорожная линия Китай-Кыргызстан-Узбекистан имеет несколько положительных аспектов, соединяя регионы одной железнодорожной сетью", - сказал он.

Одним из преимуществ данных проектов Омаров назвал возможность появления альтернативных коридоров, связывающих Китай и Европу по маршруту "Страны АТР-Китай-Кыргызстан-Узбекистан- Туркменистан-Азербайджан-Турция-страны ЕС".

"Во-вторых, появляется альтернативный коридор для развития экспорта и импорта Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Афганистана с Китаем и странами АТР.

В-третьих, при реализации проекта строительства железнодорожной линии Узбекистан-Афганистан-Пакистан также появляется возможность связать Индию и Китай (государства с самым большим населением) по маршруту "Страны Южной Азии (Индия-Пакистан) - Афганистан - Узбекистан - Кыргызстан - Китай", - сказал он.

Омаров пояснил, что развитие упомянутых проектов приведет к увеличению транзитного потенциала стран Центрально-Азиатского региона, в том числе Узбекистана, и формированию новых мультимодальных транспортно-транзитных цифровых коридоров "Индия - Пакистан - Афганистан - Узбекистан - Казахстан - Азербайджан - Грузия/Турция - Евросоюз".

"Узбекистан в перспективе может стать перекрестком между двумя направлениями: Север-Юг и Запад-Восток, где территория республики и в целом вся Центральная Азия будет рассматриваться как единый крупный логистический хаб - рынок мирового значения.

В ближайшей перспективе, при правильно выстроенной Стратегии развития транспортной отрасли и интеграции в мировую сеть железных и автомобильных дорог, будут достигнуты основные показатели в сфере транспорта, которые приведут к потенциальному увеличению грузооборота, скорости доставки грузов, росту объема транзитных грузов, пассажирооборота и вместе с тем потока транзитных грузов. Это, в свою очередь, приведет к повышению привлекательности Центрально-Азиатского региона и конкурентоспособности транспортных маршрутов в регионе", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!