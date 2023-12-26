Токаев призвал страны ЕАЭС сделать ставку на коридор "Север-Юг"

ЕАЭС выступает стратегическим звеном, связывающим все евразийское пространство. И государства-участники имеют все возможности, чтобы закрепить данный статус.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в заседании Высшего Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"В первую очередь, речь идет о развитии коридора "Север - Юг" с выходом на государства Ближнего Востока, Иран, Пакистан и Индию. В этом плане отрадно отметить, что казахстанская инициатива по запуску маршрута "Челябинск - Болашак - Иран" находит свое практическое воплощение. Со своей стороны, мы готовы реконструировать "узкие места" в нашей железнодорожной и автомобильной сети. Речь идет о железных дорогах "Бейнеу - Мангыстау", "Макат - Кандыагаш" и участке автомобильной дороги "Бейнеу - Шалкар", - отметил он.

По словам Токаева, для дальнейшего развития коридора создается совместное предприятие логистических компаний Казахстана, России и Туркменистана.

"Предлагаю железнодорожным администрациям из других стран ЕАЭС присоединиться к данной работе. Казахстан активно укрепляет транспортно-логистический каркас и связанность ЕАЭС. Мы завершаем строительство казахстанских терминалов в китайском городе Сиань и грузинском порту Поти. Мы планируем запустить пять трансграничных транспортно-логистических хабов на границах с Россией, Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и на Каспийском море. В ближайших планах - строительство 1300 километров новых железнодорожных путей, сухих портов "Бахты" и "Калжат", а также морского порта в иранском Бендер-Аббасе. Приглашаем страны ЕАЭС к совместной реализации взаимовыгодных проектов, в том числе партнерской сети крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

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