Нефть слабо дорожает

Цены на нефть слабо повышаются во вторник на фоне низкой активности торгов после Рождества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,28%), до $79,29 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,23 (0,31%), до $73,79 за баррель.

В понедельник основные торги на ICE и NYMEX не проводились из-за праздника.

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 2,5%, на фоне проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море. Движение танкеров в этом регионе резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда, и трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией.

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS заявила накануне, что планирует возобновить перевозки через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности для судов и предотвращению атак со стороны йеменских хуситов.

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