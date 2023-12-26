Нефть дешевеет на фоне низкой активности торгов

Котировки нефти умеренно опускаются днем во вторник на фоне низкой активности торгов после Рождества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,14%), до $78,96 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,29 (0,39%), до $73,27 за баррель.

Понижательное давление на котировки оказывает укрепление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, растет менее чем на 0,1%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

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