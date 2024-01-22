Это страна получит миллиарды долларов от Intel

Корпорация Intel подтвердила, что инвестирует в Израиль в общей сложности $25 млрд после получения референций в размере $3,2 млрд от правительства страны. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Средства пойдут на расширение полупроводникового производства Intel в Израиле. В частности, американский IT-гигант намерен построить в Кирьят-Гате новый завод по выпуску чипов. Предприятие предоставит тысячи новых рабочих мест. При том, что в настоящее время на компанию в Израиле уже работают 11,7 тыс. человек.

"План расширения предприятия в Кирьят-Гате является важной частью усилий Intel по созданию более устойчивой глобальной цепочки поставок, наряду с текущими и планируемыми инвестициями компании в производство в Европе и США", - гласит заявление Intel.

Правительство Израиля попросило Intel запустить новый завод к 2028 году и поддерживать его как минимум до 2035 года. Intel также обязалась потратить 60 миллиардов шекелей (примерно $16,6 млрд) на израильских поставщиков в течение следующего десятилетия.

Министерство финансов Израиля назвало инвестицию Intel крупнейшей в истории среди всех коммерческих предприятий, работающий на территории стране.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!