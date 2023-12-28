Казахстан изменил объем добычи нефти

В Казахстане суточная добыча нефти упала на 3,6% - до 254 тыс. тонн, говорится в сводке ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса страны при Минэнерго республики, передает Day.Az.

По данным центра, суточная добыча на месторождении Тенгиз упала на 5,4%, до 78,6 тыс. тонн.

В материалах центра отмечается, что падение добычи связано с "приостановлением налива на танкеры КТК-Новороссийск из-за погодных условий".

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