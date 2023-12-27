ЗАО «Baku Steel Company» ввело в эксплуатацию установку вакуумной дегазации

ЗАО "Baku Steel Company" (далее - BSC), крупнейшее металлургическое предприятие Кавказского региона, ввело в эксплуатацию установку вакуумной дегазации (УВД), которая устраняет газы в составе стали, для дальнейшего улучшения качества своей стальной продукции.

Высокое качество достигается за счет снижения количества неметаллических включений в результате удаления водорода, кислорода и азота после процесса обработки жидкой стали в УВД. Установка в первую очередь предназначена для производства высших марок стали, отвечающих высоким требованиям качества. Из стали, производимой с использованием установки УВД, выполняется отливка трубных заготовок высокой плотности для производства труб, устойчивых к высокому глубинному давлению, используемых в нефтегазовой отрасли.

Технологический процесс вакуумной обработки стали на BSC полностью автоматизирован и соответствует всем техническим требованиям и требованиям безопасности мировых стандартов. Полученная сталь более высокого качества позволяет производить продукцию, используемую в машиностроении, военной обороне, авиации и прочих сфер промышленности.

К преимуществам УВД относятся:

Уменьшение количества газов: вакуум уменьшает количество газов в жидкой стали. Это важно для снижения возможности образования газовых пор в изделии;

Предотвращение окисления: вакуумная среда не содержит кислорода, что предотвращает окисление стали при высоких температурах. Данная особенность необходима для сохранения чистоты, однородности и качества металла;

Улучшение качества поверхности: отсутствие газов и оксидов при разливке вакуумированной стали способствует лучшему растеканию жидкой стали, в результате чего поверхность изделий становится более гладкой и чистой;

Сведение к минимуму дефектов: благодаря более чистой среде и более однородным условиям литья вакуумное литье помогает уменьшить такие дефекты, как пустоты и трещины.

По мере повышения качества продукции, производимой BSC, ее соответствие мировым стандартам открывает двери на новые экспортные рынки. Сейчас продукция компании пользуется большим спросом на местном рынке и экспортируется более чем в 20 стран мира. Стратегическое географическое положение Азербайджана и его роль как регионального транспортно-коммуникационного узла создают дополнительные экспортные возможности для BSC, и компания полна решимости оценить этот потенциал, выпуская качественную продукцию.