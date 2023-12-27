Пятый год подряд в нашей стране проходит Национальная премия в области КСО. По объявленным результатам, в этом году проект банка АВВ TamEco удостоен Национальной премии в области корпоративной социальной ответственности в категории "Борьба с изменением климата".

"Борьба с изменением климата" - это одна из целей устойчивого развития ООН. Стать "страной чистой окружающей среды и зеленого роста" было определено в качестве одного из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана к 2030 году. В соответствии с этим приоритетом ведется работа по улучшению окружающей среды, восстановлению, озеленению, обеспечению эффективного использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии.

В целях укрепления международной солидарности в глобальной борьбе с изменением климата Указом Президента Азербайджанской Республики от 25 декабря 2023 года 2024 год был объявлен в нашей стране "Годом солидарности зеленого мира". Напомним, в 2024 году в нашей стране состоится престижное мероприятие: 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

Проект банка АВВ TamEco - это общественная поддержка государственной политики, реализуемой в этом направлении. Проект разработан и реализован совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, а также международной платежной организацией Visa, начиная с 2022 года. Согласно проекту, когда клиенты заказывают карту TamEco от банка АВВ, на одну карту можно посадить одно дерево. Банк взял на себя пожертвование на приобретение саженцев деревьев от имени клиентов. Таким образом, каждый клиент, заказавший карту TamEco от банка ABB, вырастил в нашей стране дерево. В рамках проекта на территории Азербайджана было посажено 36 тысяч деревьев.

Карты TamEco, изготовленные из переработанного пластика, собранного в мировом океане, являются первыми подобными картами в Азербайджане, в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, что свидетельствует о новаторском подходе банка АВВ в области экологической устойчивости.

В наградной комиссии Национальной премии КСО представлены многие государственные учреждения. Основная цель проекта - стимулировать увеличение количества проектов корпоративной социальной ответственности (КСО) и благотворительных работ, реализуемых в нашей стране, а также широко оценить деятельность компаний, реализующих проекты КСО.

Информацию о современных полезных и универсальных продуктах и ​​услугах банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.