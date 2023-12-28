Учреждено ООО «SOCAR Green»

В рамках задач, вытекающих из распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 декабря 2023 года об объявлении 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира", утверждено создание ООО "SOCAR Green" в целях развития возобновляемых источников энергии в стране, а также достижения целей государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по декарбонизации, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на компанию.

Данное решение было объявлено в ходе заседания Наблюдательного совета SOCAR.

На заседании под председательством министра экономики Азербайджана, председателя Наблюдательного совета SOCAR Микаила Джаббарова были подробно обсуждены итоги деятельности SOCAR за первые 9 месяцев 2023 года. Была представлена ​​информация о проделанной работе по освоению нефтяных и газовых месторождений за отчетный период, производственных показателях, развитии возобновляемых источников энергии, а также шагах, предпринятых в направлении декарбонизации. Рассмотрен ход реализации корпоративных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 9 месяцев текущего года, а также обсужден проект бюджета на 2024 год.

На заседании Наблюдательного совета также была представлена​​презентация о ходе реализации новой операционной модели. Было отмечено, что операционная модель, примененная для достижения поставленных стратегических целей, внесла важный вклад в совершенствование процессов корпоративного управления SOCAR, устойчивость бизнеса и вывод корпоративной культуры на новый этап развития за короткий период времени.

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