Запасы нефти в США сократились

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина сократились на 575 тысяч баррелей, дистиллятов - выросли на 833 тысячи баррелей.

Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 208 тысяч баррелей, дистиллятов - на 600 тысяч баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,508 млн баррелей за неделю, которая завершилась 22 декабря.

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