Бывший топ-менеджер ЦБ Китая получил срок за разглашение гостайны

Бывший глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая Сунь Гофэн получил 16 лет и шесть месяцев тюрьмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает китайская медиагруппа Caixin.

По версии обвинения, Сунь Гофэн в период с 2002 по 2020 год, используя служебное положение, предоставлял данные о политике регулятора в обмен на взятки на общую сумму 21 млн юаней ($3 млн), пишет Bloomberg. Некоторые сведения были засекречены, их использовали для незаконной прибыли.

Также, считает следствие, Сунь получил доступ к данным о подготовке к слиянию одной из публичных компаний, зарегистрированных в Шанхае. За счет этого топ-менеджер заработал более 11 млн юаней ($1,54 млн), торгуя ее акциями в 2014-2015 годах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!