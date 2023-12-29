В первом квартале 2024 года Иран и Россия намерены заключить валютное соглашение, сообщил председатель Центрального банка Исламской Республики Мохаммад Реза Фарзин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава ЦБ отметил, что подписание данного соглашения позволит обеим странам осуществлять взаимные торговые операции, используя свои национальные валюты.

Отметим, что 27 декабря Центральный банк Ирана сообщил о соглашении между Сбербанком России и Bank Melli Ирана относительно открытия кредитной линии на сумму 6,5 миллиарда рублей для импорта в Иран российских товаров первой необходимости. Согласно заявлению пресс-службы Центрального банка, данное соглашение было достигнуто в ходе визита Мохаммада Резы Фарзина в Россию.

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