Всемирный банк готов оказать содействие в развитии потенциала Среднего коридора

Всемирный банк готов поддержать все страны, расположенные вдоль Среднего коридора, в развитии возможностей этого маршрута.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Роланд Прайс.

"К 2030 году, при правильных инвестициях и политических реформах, существует потенциал утроить объемы торговли по этому коридору и вдвое сократить время. В прошлом Средний коридор был не столь интересен из-за беспрепятственного Северного маршрута. Однако, учитывая текущую геополитику, этот маршрут стал более интересным, но необходимо проделать работу в области инвестиций и политических реформ, чтобы сделать его действительно жизнеспособным", - отметила она.

Прайс подчеркнула, что первым шагом Всемирного банка было проведение анализа, и опубликованный в результате отчет был посвящен Азербайджану, Казахстану и Грузии как ключевым субъектам в рамках Среднего коридора.

"Мы определяем конкретные действия, необходимые для того, чтобы сделать поставки по коридору плавными, как перемещение по одной большой стране. Первый шаг включает в себя управление логистическими решениями по всему коридору. Перевозки не должны ощущаться разрозненными, как сейчас, когда грузы останавливаются на границе Грузии после проезда по железной дороге через Азербайджан. Это должно ощущаться как плавное путешествие, независимо от вида транспорта, как будто вы двигаетесь по скоростному шоссе", - добавила она.

Отметим, что Всемирный банк прогнозирует существенное трехкратное увеличение объема перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), или так называемому Среднему коридору, к 2030 году. В частности, ожидается, что объем перевозок грузов через Каспийское море достигнет 11 миллионов тонн, что на 209 процентов больше по сравнению с текущими показателями.

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