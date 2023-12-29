В минфин раскрыли прогноз по росту национального ВВП в 2024 году

В 2024 году реальный рост ВВП в Азербайджане составит 118,4 млрд манатов, что означает рост на 2,4%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство финансов, в следующем году ненефтяной ВВП, по прогнозам, вырастет на 4.6% и достигнет 84.2 млрд. манатов.

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