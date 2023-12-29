Цены на нефть рекордно упали со времен пандемии коронавируса

За 2023 год цена барреля эталонной североморской марки Brent упала почти на 10%. Стоимость котировок показала максимальное годовое падение со времен пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Bloomberg

Аналитики назвали две главные причины такой динамики стоимости нефтяных котировок. Первая - риски заметного увеличения объемов добычи топлива в странах, которые не входят в состав ОПЕК на фоне замедления спроса на нефть в мире. Вторая причина - выход Анголы из состава ОПЕК. После того, как африканская страна объявила о своем решении, нефтяные котировки сразу пошли вниз.

Сейчас фьючерсные контракты на поставки нефти Brent в марте 2024 года торгуются на уровне $77,7 за баррель, хотя в самом начале и во второй половине января котировки достигали $86-88.

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