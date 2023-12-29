Евросоюз отобрал почти 16 млрд куб. м газа из подземных хранилищ

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы с начала отопительного сезона составляет почти 16 млрд куб. м. Поступления сжиженного природного газа (СПГ) в регион в декабре снизились относительно показателей предыдущего месяца. Цена газа на бирже в Европе опустилась до $380 за 1 тыс. куб. м, а ветрогенерация выросла до рекордного уровня за все время наблюдений. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 29 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема.

Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.

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