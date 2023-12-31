Назван самый подешевевший в 2023 году металл

Никель подешевеет более чем на 40% за этот год на Лондонской бирже металлов, что станет крупнейшим падением с 2008 года и сделает его наиболее потерявшим в цене металлом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет Bloomberg.

Результат никеля контрастирует с торгами другими промышленными металлами. медь выросла в цене на 3%, а стоимость руды повысилась на примерно 20% в Сингапуре. Bloomberg называет 2023-й "по большей части неудачным годом" для торговли металлами, на ситуацию влияли глобальные экономические проблемы и неопределенные перспективы экономики Китая.

Предложение никеля продолжает расти, но потребление не демонстрирует никаких признаков улучшения", - оценили ситуацию аналитики Huatai Futures.

Годовому приросту цен на медь способствовали оптимистичные ожидания снижения процентных ставок ФРС США с 2024 года. Goldman Sachs Group прогнозирует, что стоимость меди к концу следующего года достигнет $10 тыс.

Fitch Ratings снизил прогноз цен на никель на 2024 год, решение аналитики приняли из-за сокращения спроса со стороны производителей нержавеющей стали в Китае. Средняя цена металла составит $18 тыс. вместо $19 тыс. за тонну, считают аналитики, в 2024 году около четверти мировых производителей никеля будут работать в убыток или находиться на грани рентабельности.

Трейдеры обеспокоились увеличением запасов и появлением китайского никеля на складах Лондонской биржи металлов, увидев в этом признаки снижения спроса на сырье и замедления экономики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!