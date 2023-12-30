Индия объявляет войну криптоиндустрии

Подразделение финансовой разведки Индии направило девяти криптобиржам, в том числе Binance, уведомления о несоблюдении ими закона о предотвращении отмывания денег и попросило министерство информационных технологий заблокировать их веб-адреса, сообщило министерство финансов, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

В министерстве пояснили, что "в марте 2023 года поставщики услуг виртуальных цифровых активов были включены в систему борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма в соответствии с положениями закона о предотвращении отмывания денег 2002 года".

"Поставщики услуг виртуальных цифровых активов, работающие в Индии... должны быть зарегистрированы в подразделении финансовой разведки Индии в качестве отчитывающегося лица и соответствовать набору обязательств, предусмотренных законом о предотвращении отмывания денег 2002 года", - отметили в министерстве.

Там добавили, что это обязательство основано на деятельности криптоплощадок и не зависит от физического присутствия в Индии.

"Подразделение финансовой разведки Индии направило письмо в министерство электроники и информационных технологий с просьбой заблокировать URL-адреса девяти организаций, действующих незаконно без соблюдения положений закона о предотвращении отмывания денег", - отметило министерство, перечислив названия криптоплощадок и адреса, по которым они зарегистрированы.

Помимо Binance министерство просит заблокировать такие площадки, как Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex.

"На сегодняшний день 31 поставщик услуг виртуальных цифровых активов зарегистрировались в подразделении финансовой разведки Индии. Однако несколько оффшорных организаций, хотя и обслуживали значительную часть индийских пользователей, не прошли регистрацию и не подпадали под действие системы борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма", - пояснили в министерстве.

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