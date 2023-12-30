2023 год стал для доллара худшим со времен пандемии

2023 год стал для доллара худшим с момента начала пандемии COVID-19 в 2020 году, передает Day.Az со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что в нынешнем году индекс американской валюты потерял почти 3%, что стало самым резким снижением с 2020 года. Снижение индекса в значительной степени пришлось на четвертый квартал года на фоне появления прогнозов о смягчении политики ФРС США в 2024 году из-за замедления темпов роста экономики.

Агентство указывает, что такие прогнозы снижают привлекательность американской валюты, так как Центробанки других стран мира по-прежнему могут сохранять свои ставки на высоком уровне.

Согласно прогнозам, доллар укрепится в преддверии выборов президента США в ноябре 2024 года. При этом эксперты японской Market Risk Advisory, на данные которых ссылается агентство, считают, что присутствие в числе кандидатов на пост главы Белого дома Дональда Трампа грозит политической нестабильностью и волатильностью валюты.

В то же время, падение доллара идет вразрез с успехами британского фунта стерлингов и швейцарского франка, для них 2023 год может стать лучшим с 2017 и 2010 годов соответственно, отмечается в статье.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!