МИД РФ назвал условие для сохранения транзита газа через Украину

При принятии решения о дальнейшем транзите газа в Европу через Украину Москва будет учитывать такой фактор, как потребительский спрос.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчет такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно этой логикой, как я полагаю, будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита", - сказал дипломат.

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