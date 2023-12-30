Названо количество грузовиков, ожидающих проезда на ТПП Азербайджана

На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе в настоящее время проезда ожидают 150 грузовых автомобилей.

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, на таможенном посту "Билясувар" ожидают проезда 60 грузовиков, "Мазымгара" - 68, "Самур" - 25, "Ханоба" - 5 грузовиков.

"Агентство продолжает информировать перевозчиков о количестве грузовых автомобилей на таможенно-пропускных пунктах, что позволяет им действовать в соответствии с текущей ситуацией на таможенных постах при планировании рейсов", - говорится в сообщении.

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